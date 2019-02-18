السنيورة يطالب إيران بالكف عن تدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية

دعا رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة إيران إلى الكف عن تدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ..وقال "أتمنى أن تتعقّل طهران ونصل لليوم الذي نمد فيه أيدينا لبعض بعد التوقف عن التدخل في شؤوننا، فهي في نهاية المطاف جارة لنا جميعاً".

وقال السنيورة في حوار مع "وام" على هامش القمة العالمية للحكومات "بعض الناس لا يفهمون حدودهم، فالطوفان بإمكانه أن يدمر حاجزاً أو إثنين أو ثلاثة، حتى يصل إلى حاجز يقوم بإيقافه".

ولاحظ السنيورة ردا على سؤال ..أن العقوبات الأميركية لم تؤثر في سلوك طهران السياسي والعسكري في المنطقة.

وبالنسبة للحكومة اللبنانية قال إن الحكومة - من الرئيس وحتى أعضاء البرلمان - يجب أن ينظروا للمرحلة القادمة ومتطلباتها التي "تشمل إصلاحات كبيرة وأهدافاً ضرورية يجب وضعها..نحتاج إلى إصلاحات في الكهرباء، والمياه، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة و الأموال العامة.. يجب أن نضع وطننا على الطريق الصحيح من جديد".

وتحدث السنيورة عن سوريا قائلاً "لقد عايشت الفترة التي كانت فيها سوريا تلعب دوراً في لبنان، ولكن هذا لا يعني أنني ضد سوريا أو شعبها، أتمنى أن تكون هناك خطوات حقيقية لعودة سوريا إلى الحضن العربي، ولكن عودتها يجب أن تكون على أُسس واقعية".