روسيا تعلن تأجيل زيارة هنية

وكالات:

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، على تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى العاصمة الروسية حتى إشعار آخر.

وقال بوجدانوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "اللقاء مؤجل، وليس هناك موعد محدد له"، وأضاف: "هذه المسألة ليست على

جدول الأعمال حاليا، لأننا حرصنا على توفير أرضية للحوار بين الفلسطينيين في موسكو، بما يخدم توصلهم للإجماع على الأسس المبدئية للقضية الفلسطينية".

كما لم يستبعد بوجدانوف زيارات قادة فصائل فلسطينية أخرى وقال: "نتلقى طلبات من هذا النوع،

والحوار مع كافة الفصائل الفلسطينية سيستمر".

وكان من المقرر أن يصل إسماعيل هنية إلى موسكو بزيارة رسمية أواسط يناير الماضي، لكن "حماس" أعلنت في 10 يناير عن إرجاء الزيارة "لوقت آخر"، موضحة أن سبب ذلك يعود لـ"انشغال" وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

واستضافت موسكو بين 11 و13 فبراير اجتماعا للحوار الفلسطيني شاركت فيه 12 من الفصائل والأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية الأساسية.