الكرملين: الدول غير الصديقة لروسيا تحشد الشركات التكنولوجية للضغط على إعلامنا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف

وكالات:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، : "أن الدول غير الصديقة لروسيا تحشد الشركات التكنولوجية العملاقة للضغط على الوسائل الإعلامية الروسية".

وأضاف بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة

أنباء (سبوتنك) الروسية - : "إن حظر حسابات تابعة لقناة (روسيا اليوم) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يشير إلى ضغط مكشوف وغير مسبوق علىالإعلام الروسي".وكان (فيسبوك) قد علّق يوم الجمعة الماضي صفحات تروج لمشاريع تديرها شركة (مافيك) للإعلام المملوكة جزئيًا لشركة (روبتلي) التابعة لقناة (روسيا اليوم).وتابع بيسكوف أن "مثل هذه الأفعال تؤدي إلى فقدان الثقة، وربما إلى أضرار جسيمة لسمعة هذه الشركات الكبيرة والمحترمة".