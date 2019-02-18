قتلى وجرحى في انفجارين بإدلب

انفجار فى إدلب- أرشيفية وكالات: وقع انفجار مزدوج وسط مدينة إدلب اليوم الاثنين، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال النشطاء إن "انفجارا مزدوجا هز مدينة إدلب وسط أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين وفرق الإسعاف". الإسعاف". وذكروا أن الانفجار الأول وقع عند دوار الجرة في المدينة فيما وقع الثاني عند المنتدى العائلي. وأوضحوا أن التفجير الأول نجم عن سيارة مفخخة والثاني عن دراجة نارية مفخخة استهدفت المكان بعد وصول فرق الإغاثة ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين كحصيلة أولية وإصابة نحو 30 آخرين. وتداول ناشطون تسجيلا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تسبب التفجيرين بدمار واسع في المنطقة.

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