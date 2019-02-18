خامنئي يتهم الدول الأوروبية بـ “خداع إيران”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 فبراير 2019 04:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حذر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، حكومة بلاده من خداع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المهدد بالانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله “العداء الأميركي حيال إيران واضح.. قلب أعدائنا ينضح بالعداوة للجمهورية الإسلامية. يتعين على مسؤولينا ألا يقعوا في خداع الأوروبيين. لا تنخدعوا بالأوروبيين”.

وعارض الحلفاء الأوروبيون لواشنطن انسحاب ترمب من الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد اعتبر الأحد، أن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً: “إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015”.

وأضاف ظريف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن “ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأميركية”.

يذكر أن 3 دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أطلقت مطلع فبراير آلية “دعم المبادلات التجارية” مع إيران، تم الإعلان عنها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: العربية.نت