كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: السعودية دعمت اليمن بأكثر من 13 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من الرياض، إن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني.

وأكد أن التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني. مشددا على أن جهود التحالف متواصلة ضد القاعدة وميليشيا الحوثي على حد سواء.

وأشار المالكي أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن.

واعتبر أن انقلاب الحوثي وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف إن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضر موت وغيرها من المناطق اليمنية.

وعرض في المؤتمر الصحافي صورا وفيديوهات لحصيلة الأسلحة والمخدرات والأسلحة إيرانية الصنع التي تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية. كما عرض أسلحة مصادرة تابعة لتنظيم القاعدة.

وشدد على أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها. لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية.

ونفى المتحدث باسم التحالف أنباء وصول أسلحة أميركية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن.