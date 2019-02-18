كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة صينية إلى الهند: يجب التوقف عن لوم بكين وإسلام آباد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة صينية تديرها الدول، إنه يجب على الهند أن تفكر في سياسة مكافحة الإرهاب بنفسها، بدلاً من إلقاء اللوم على باكستان، في التفجير الانتحاري الذي وقع في بولواما، وإلى قيام الصين بإعاقة الجهود لإدراج قائد "جيش محمد"، مسعود أزهر، كإرهابي بدون دليل.

واتهمت إحدى التعليقات في صحيفة "جلوبال تايمز"، الهند، بعدم تقديم "أدلة قوية" ضد "أزهر"، وقالت، إن الصين تذرعت بحق في تحذيرها من إدانته كإرهابي.

وجاء في المقال الذي كتبه يو جينشوي، حيث نصح نيودلهي، بأن تلجأ إلى "الدبلوماسية الهادئة بدلا من توجيه الخطابة العدوانية على نطاق واسع لمعالجة قضية أزهر بشكل أفضل".

كما جاء: "دون وجود أدلة قوية، اتهمت الهند، باكستان، منذ فترة طويلة برعاية هجمات إرهابية من قبل جماعة جيش محمد وجماعات متشددة أخرى، وأن الصين قدمت الدعم غير النقدي لباكستان".

وتساءل الكاتب: "بدلاً من مجرد إلقاء اللوم على البلدان الأخرى، لا سيما باكستان والصين، ألا ينبغي على الحكومة الهندية أن تتعمد مزيدًا من التأمل الذاتي في سياستها لمكافحة الإرهاب، وأن تسهب أكثر في كيفية إدارة جامو وكشمير بشكل أفضل؟".