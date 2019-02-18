كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد سريعا على تهديدات ترامب بفرض ضرائب على السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبى يرغب فى تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنه سيرد بشكل سريع إذا قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات السيارات الأوروبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية مارجريتس شيناس- فى مؤتمر صحفى أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية على موقعها الإلكترونى- "إن الاتحاد الأوروبى سيلتزم بكلمته ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشىء نفسه".

وأضاف شيناس: "إن المفوضية الأوروبية على علم بانتهاء تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية حول ما إذا كانت واردات السيارات تمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكى، وفى حالة ترجمة هذا التقرير إلى أعمال تضر بالصادرات الأوروبية فإن المفوضية الأوروبية سترد بشكل سريع وبطريقة مناسبة".

وكان تقرير وزارة التجارة الأمريكية قد توصل إلى أن واردات السيارات تهدد الأمن القومى؛ مما يمهد الطريق أمام احتمال فرض البيت الأبيض رسوما جمركية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى كان قد هدد بفرض ما نسبته 25 % من الرسوم على سيارات أوروبية تستهدف بشكل خاص ألمانيا التى يقول إنها أضرت بصناعة السيارات الأمريكية.. ويوجد أمام ترامب 90 يوما- بعد تسلم التقرير- لاتخاذ قرار بشأن المضى قدما فى فرض الرسوم.