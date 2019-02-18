كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين: من حق مقاتلي داعش الألمان العودة للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم وزارةالداخلية الألمانية اليوم الاثنين إن من حق المواطنين الألمان الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في سوريا العودة للبلاد.

وخلال مؤتمر صحفي اعتيادي، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة إن ألمانيا تجري مشاورات عن كثب مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بالمواطنين الأوروبيين هناك.

وذكر المتحدث باسم الداخلية "كل المواطنين الألمان ومن بينهم من يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش لهم حق أصيل" في الوجود بألمانيا.