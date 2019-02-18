كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكراد سوريا يحثون أوروبا على عدم التخلي عنهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث أكراد سوريا الأوروبيين على عدم التخلي عنهم بمجرد هزيمة تنظيم داعش، والمساهمة في إنشاء قوة دولية في شمال شرق سوريا ضد تركيا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "فرانس برس" مساء أمس، حذر المسؤول الكردي السوري رفيع المستوى، الدار خليل، من أن "هذه الدول لديها التزامات سياسية وأخلاقية. إذا لم تفِ بها، فإنها تتخلى عنا".

وطالب الدار خليل فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفة خاصة بالعمل لنشر قوة دولية فور مغادرة القوات الأمريكية لسوريا.

وأضاف: "فرنسا يمكنها أن تقدم اقتراحًا لمجلس الأمن لحمايتنا: يمكنها اقتراح قوة دولية بيننا وبين الأتراك، وتكون جزءًا منها، أو حماية أجوائنا".

وتسيطر الميليشيا الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب على التحالف العربي الكردي للقوات الديمقراطية السورية الذي يستعد لإعلان الانتصار على داعش. ولكن مع انسحاب القوات الأمريكية الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، تبدو أكثر هشاشة بشكل متناقض أكثر من أي وقت مضى.

ومنذ الإعلان في ديسمبر عن رحيل 2000 جندي أمريكي في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، ضاعفت أنقرة من تهديدات التدخل.