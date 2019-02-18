كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تفجيران يهزان وسط إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع انفجارين في منطقة القصور وسط مدينة إدلب، موضحة أن التفجيرين سببهما عبوات ناسفة. وذكرت المصادر أن الانفجار الأول وقع عند دوار الجرة في مدينة إدلب، بينما وقع الانفجار الثاني عند المنتدى العائلي.

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