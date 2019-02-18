تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية.. الدعوة لانخراط مختلف الفاعلين لإشاعة ثقافة احترام قانون السير – فيديو

تتطلع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى انخراط جماعي لمختلف الفاعلين لإشاعة ثقافة احترام قانون السير.

وعلى هامش ندوة حول “إشكالية المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت”، أكد عبد الصادق معافة، مسؤول التواصل باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، هذه السنة حمل شعار “ألتزم من أجل الحياة” كدعوة لمختلف مستعملي الطرق للالتزام بأخلاق، وقواعد الاستعمال السليم للفضاء الطرقي.

ودعا معافة المغاربة إلى التوقيع على الميثاق الوطني لحسن السلوك على الطريق، الذي أطلقته اللجنة، قبل أيام، والالتزام بمضامين، ومقتضياته الخاصة بالسائقين، والراجلين، والمهنيين على حد سواء.