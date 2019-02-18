أوقفت مصالح الأمن في المنطقة الأمنية الثانية في مكناس، أخيرا، شخصين متلبسين بارتكاب سرقة من داخل فيلا سكنية في أحد أحياء المدينة.
وحسب مصادر أمنية، فإن إيقاف المشتبه فيهما، تم بعد نصب كمين لهما، إذ فوجئا برجال الأمن داخل الفيلا المذكورة، على إثر معلومات استباقية، توفرت لهم، حول مخططهما الإجرامي.
وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال السرقة، تم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، حيث تقررت إحالتهما على السجن المحلي في تولال.
كانت هذه تفاصيل خبر خطة أمنية تسقط لصين داخل ” فيلا” في مكناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.