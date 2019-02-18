معلومات عن عريس بوطازوت..صاحب “رياضات” في المغرب والبرتغال – صور

دخلت الفنانة دنيا بوطازوت، يوم الخميس الماضي، القفص الذهبي للمرة الثانية في حياتها، بعدما ارتبطت بشاب مغربي لم تكشف هويته.

وعلم “اليوم24” من مصادر خاصة أن زوج بوطازوت يحمل اسم عبد القادر، وهو رجل أعمال يستثمر في مجال الفندقة، إذ يملك رياضا في ورزازات، المدينة التي اشتغل فيها لسنوات كمرشد سياحي.

وكشفت المصادر نفسها أن زوج بوطازوت يمتلك وحدة فندقية على شكل رياض مغربي صحراوي في البرتغال.

وتعيش بوطازوت ثاني تجاربها في الزواج، بعد أكثر من 4 سنوات من طلاقها من زوجها الأول، وديع برادة.