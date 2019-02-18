تفجيرُ محطة كهرباء ألمانيّة تعمل بالفحم بـ200 كيلو متفجرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت السلطات الألمانية، أمس الأحد، منشأة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، مغلقة منذ سنوات طويلة، وتقع غربي البلاد، مُستخدمةً أكثر من 200 كيلو من المتفجرات وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وجرت عملية هدم محطة "نبر" لتوليد الكهرباء، الواقعة على مشارف دورتموند، عبر تفجيرين؛ دمّر التفجير الأول المبنى الرئيسي للمحطة، فيما دمر التفجير الثاني برج التبريد البالغ طوله 128 مترا والمدخنة التي يبلغ ارتفاعها 210 أمتار.

تفجير المحطة (أ ب)

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن 120 شخصا كانوا يقيمون إلى جوار المحطة اضطروا لمغادرة منازلهم كتدبير احترازي.

وتعتزم ألمانيا التخلي عن منشآتها النووية بحلول 2022 وتدرس الحكومة مقترحا لوقف استخدام الفحم في توليد الكهرباء بحلول العام 2038، في أحدث مسعى للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.