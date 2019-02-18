انت الان تتابع تصاعد التوتر.. باكستان تستدعي سفيرها لدى الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استدعت باكستان، اليوم الإثنين، سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين. وقال محمد فيصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "استدعينا مفوضنا السامي في الهند لإجراء مشاورات.. غادر نيودلهي هذا الصباح". واستدعت الهند سفيرها فى باكستان الأسبوع الماضى لمناقشة العلاقات مع إسلام اباد فى أعقاب تفجير انتحارى فى منطقة كشمير المتنازع عليها أسقط 44 قتيلا من قوات الأمن الهندية. وتقول نيودلهى أن باكستان ضالعة فى الهجوم وهو ما تنفيه إسلام اباد.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول بالشرطة الهندية أن 4 جنود ومدنيا قتلوا في معركة مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه، في حين بدأت نيودلهي حملة ملاحقة بعد مقتل 44 من قوات الأمن الأسبوع الماضي. اقرأ أيضا: تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير وفرار المئات وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية جامو وكشمير