انت الان تتابع بعد تولي مهاتير محمد الحكم.. العنصرية تهدد ماليزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد هزيمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق في الانتخابات، لجأ حزبه إلى اتهام الحكومة الحالية بتقليص حقوق السكان الأصليين ما يهدد بإثارة الخلافات العرقية في البلاد

في مركز تجاري فاخر تحت البرجين التوأمين الشهيرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تجذب رقصة الأسد الصينية التقليدية حشدا من المتسوقين، في أماكن أخرى من العاصمة الماليزية، تنتشر اللافتات المهنئة بالسنة القمرية الجديدة، كل هذا إلى جانب المآذن والكنائس والمعابد المنتشرة في المدينة، التي تشير إلى النسيج المتعدد الثقافات للمجتمع الماليزي، وهو نسق معقد من الهويات الملاوية والصينية والهندية وغيرها، وتعكس الحكومة الجديدة التي شكلها ائتلاف من الأحزاب التي هزمت حزب رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق العام الماضي، تعكس هذا المزيج.

حيث أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه لأول مرة في تاريخ البلاد بعد الاستقلال، تكون الأحزاب المسيطرة في الحكومة هي أحزاب متعددة العرقيات، كما تضم الحكومة الجديدة العديد من الماليزيين الصينيين والهنود في مناصب بارزة. إلا أن فكرة أن ذلك سيساعد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد على توحيد البلاد وراء

حيث أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه لأول مرة في تاريخ البلاد بعد الاستقلال، تكون الأحزاب المسيطرة في الحكومة هي أحزاب متعددة العرقيات، كما تضم الحكومة الجديدة العديد من الماليزيين الصينيين والهنود في مناصب بارزة.

إلا أن فكرة أن ذلك سيساعد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد على توحيد البلاد وراء هوية ماليزية واحدة، أصبحت محل شك الآن، فعلى مدى عقود، تبنت ماليزيا سياسة لصالح الأغلبية العرقية الملاوية.

ومع انضمام حزب نجيب للمعارضة للمرة الأولى في تاريخه، يواجه الحزب تهما بإذكاء التوترات العرقية بين الملاويين المحافظين من أجل تحقيق مكاسب، وسط مخاوف من أن تسيطر التوترات العنصرية والدينية على البلاد مرة أخرى.

الأمة المتنوعة

في ماليزيا، ينتمي أكثر من 60% من سكان البلاد البالغ عددهم 32 مليون نسمة إلى "بوميبوترا" التي تضم عرقية الملايو، وأهالي ولايتي "سراوق" و"صباح"، فيما يشكل الماليزيون الصينيون 21% من السكان، يليهم الماليزيون الهنود بنسبة 6%.

ويرجع هذا التنوع بشكل كبير إلى الفترة التي كانت فيها ماليزيا مستعمرة بريطانية، واستقدم خلالها الحكام الاستعماريون العمال الهنود والصينيين، الذين ساعدوا في ازدهار البلاد اقتصاديًا.

واعتبر البعض أن هذا النجاح تحقق على حساب السكان الأصليين، وعمل تحالف "باريسان ناسيونال" الذي قاد البلاد حتى عام 2018، على حماية حقوق السكان المنتمين إلى "بوميبوترا".

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كانت السياسة الاقتصادية التي اتبعتها البلاد منذ 1971، هي العلامة الأكثر وضوحا على هذا الأمر، حيث قدمت امتيازات للملايو بما في ذلك سكن أرخص، وتقديم قروض، وحصص أكبر للدخول إلى الجامعات العامة.

كان الهدف هو جعل الملايو يسيطرون على 30% على الأقل من الاقتصاد الوطني في غضون 20 عامًا، وعلى الرغم من تعديل هذه السياسة، فإن السكان المنتمين إلى "بوميبوترا" ما زالوا يتلقون نفس الامتيازات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الدستور الماليزي ما زال يعد "بحماية الوضع الخاص للملايو والسكان الأصليين في ولايتي صباح وسراوق".

وتعتبر حكومة البلاد أن جميع الملايو مسلمون، لذلك تبنت عدة حكومات سياسات لصالح الأغلبية المسلمة على حساب الأقليات الدينية في ماليزيا، مثل البوذية والمسيحية.

صعود المحافظين

ولسنوات سيطر حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، الذي يقوده نجيب، على الائتلاف الحاكم، ونفذ سياسات مؤيدة للملاويين.

وقال روس تاسيل مدير معهد ماليزيا بالجامعة الوطنية الأسترالية إن "حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، تحت قيادة نجيب، رفع شعار الملايو أولا"، مشيرا إلى أن "السياسة العنصرية زادت تحت إدارة نجيب وحكومته".

محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد الثلاثاء

ومنذ أن خسر الحزب السلطة في العام الماضي، واجه حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة اتهامات بالتسبب في مضاعفة القضايا العرقية والدينية، وتحالفت مع الحزب الإسلامي الماليزي المحافظ.

ففي انتخابات الشهر الماضي في مدينة "كاميرون هايلاند"، المتنوعة عرقيًا، انتصر مرشح حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى هذا التحالف الجديد.

وفي بيان عقب التصويت، قال محمد خالد نور الدين، نائب رئيس الحزب، إن الانتصار "يمثل دعما كبيرا للموجة الملاوية المسلمة الكبيرة التي تواجه شبح الانتهاء"، وادعى أن "دور الملايو" في حكومة مهاتير كان "صغيرا جدا".

في المقابل ألقت الأحزاب الخاسرة في انتخابات "كاميرون هايلاند" باللوم في خسارتها على الشعارات العنصرية التي تبناها تحالف حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة والحزب الإسلامي الماليزي المحافظ.

ويرجع ذلك إلى أن رئيس الوزراء السابق قد شن هجوما حادا على الحكومة على "فيسبوك"، في محاولة لجذب الناخبين من عرقية الملايو في المناطق الريفية، ونفى الاتهامات الموجهة ضده بالفساد، حيث يرى العديد من داعميه أن القضية لها دوافع سياسية.

وهناك علامات على نجاح هذا النهج، حيث وجد استطلاع أجري مؤخرا أن 54.4% من المصوتين الماليزيين لا يعتقدون أن الحكومة الجديدة جادة في دعم "أجندة الملايو".

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نشعر بالقلق

وفي سوق بالمواد الغذائية في حي "بيتالينج جايا" في كوالا لمبور، كان الخوف من الموجة ضد الماليزيين الصينيين هو المسيطر على ألبرت تشان الذي كان يحتفل بالسنة القمرية الجديدة على طاولة تضم مجموعة من الأصدقاء من عرقيات مختلفة.

حيث قال تشان لـ"سي إن إن" إن "حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة والحزب الإسلامي الماليزي المحافظ، يتحدثان عن القضايا العرقية"، وأضاف: "نحن قلقون من ذلك".

من جانبه قال ديف سينج صديق تشان، إن هناك حاجة لسياسات جديدة لصالح جميع الماليزيين بعد عقود من العمل لصالح أغلبية "بوميبوترا".

إلا أن توني بوا عضو البرلمان الماليزي عن حزب العمل الديمقراطي، الذي يشكل جزءا من ائتلاف مهاتير، يرى أن الحملة العنصرية التي يشنها المحافظون في "كاميرون هايلاند" هي عملية يائسة، وقال "إنها استراتيجيتهم الوحيدة، ليس لديهم استراتيجية إلا اللعب على المخاوف العرقية والدينية للمجتمع.

وأضاف "بوا" أن حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة تشبث بأمله الأخير، بعد أن تسببت الفضيحة المالية التي أسقطت رئيس الوزراء السابق في تلطيخ سمعة الحزب.