انت الان تتابع «الهولوكوست» يلغي زيارة مسئولين بولنديين إلى إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، اليوم الإثنين بأن مسئولين بولنديين قد يلغون زيارتهم المقررة لإسرائيل، بعد أن نقلت وسائل إعلام تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي تشير إلى ضلوع بولندا في المحرقة النازية "الهولوكوست"، وذلك بعدما ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي زيارته لإسرائيل، وأعلنت بولندا أنها سترسل وزير خارجيتها جاسيك تشابوتوفيتش بدلا منه. وذكرت وكالة "رويترز"، أن "الزيارة برمتها قد تلغى الآن مع تفاقم الخلاف الدبلوماسي".

وأشار ميكال دورتشيك رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي إلى ما وصفه بأنه تصريح جديد "مخز" لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال في تصريح لمحطة إذاعية رسمية "في ضوء هذا التصريح، هناك شك كبير في مشاركة أي ممثلين عن الدولة البولندية في قمة في إسرائيل". أمس، قالت الناطقة باسم الحكومة البولندية يوانا كوبشينسكا،