انت الان تتابع مقتل 6 جنود باكستانيين في هجومين قرب حدود إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقي ستة جنود باكستانيين مصرعهم، اليوم الإثنين، في هجومين مسلحين على قوات أمن بإقليم بلوشستان الواقع على الحدود مع إيران، ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن ضابط الشرطة المحلية، هداية الله، أن أربعة جنود قتلوا عندما فتح مسلحون النار على قوات أمن في بلدة تورتات، وقتل جنديان آخران في هجوم مماثل ببلدة لورالي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين. ويأتي الهجومان بعد أيام من هجوم على الحرس الثوري الإيراني قتل فيه 27 شخصا. وتدعي إيران أن الهجوم "تم التخطيط له وتنفيذه من داخل باكستان"، وهو ما نفته إسلام أباد وأدانت العنف في إيران وعرضت التعاون.

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة الباكستانية في طهران رفعت مسعود، للاحتجاج، بسبب التفجير الذي استهدف عناصر الحرس الثوري، في 13 فبراير الجاري، وسط اتهام طهران "بعض دول المنطقة الغنية بالنفط" بالوقوف وراء التفجير. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه جرى استدعاء السفيرة