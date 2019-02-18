دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فنزويلا تمنع أعضاء بالبرلمان الأوروبي من دخول البلاد

كراكاس (رويترز) - منعت فنزويلا أربعة من نواب البرلمان الأوروبي من دخول البلاد يوم الأحد قائلة إن وصولهم إلى كراكاس في خضم أزمة سياسية ينطوي على "دوافع تآمرية".

وانضم البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إلى مجموعة من الدول الغربية التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد بعد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي أجريت العام الماضي والتي ندد بها منتقدون بوصفها مزورة.

وقال أحد النواب الأربعة الذين ينتمون لحزب الشعب الأوروبي التابع ليمين الوسط في تسجيل مصور بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يسافرون إلى فنزويلا للقاء زعيم المعارضة جوايدو.

وقال النائب ايستيبان جونزاليز "احتجزوا جوازات سفرنا ولم يذكروا لنا السبب في طردنا".

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياثا في حسابه على تويتر إنه تم تنبيه النواب قبل عدة أيام بأنه لن يسمح لهم بدخول البلاد.

وكتب يقول إن فنزويلا "لن تسمح لليمين الأوروبي المتطرف بتعكير صفو أمن واستقرار البلاد بعمل آخر من أعمال التدخل الوقح".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)