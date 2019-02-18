شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب "البترول" بعرض خطة توصيل الغاز لمدينة أهناسيا وقراها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النائب محمد كساب، طلب الإحاطة الخاص بتوصيل الغاز الطبيعى لمركز ومدينة أهناسيا، قائلا: المدينة أصبحت جاهزة ومهيأة لتوصيل الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالكامل بالإضافة لعدد من القرى التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة رصف بعض الطرق بمحافظة بنى سويف، وتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى والمدن بالمحافظة.

علق ممثل محافظة بنى سويف، على طلب الإحاطة قائلا: ندعم طلب الإحاطة بالكامل، وهناك 11 قرية مستوفاة للشروط بجانب مدينة اهناسيا مجهزة والمحافظة على استعداد تام لتوصيل الغاز.

وأشار رضا عبد الرحمن، ممثل إحدى الشركات الخاصة التى تقوم بتوصيل الغاز بالمحافظة، إلى أن قرية أهناسيا الخضراء سيتم توصيل الغاز الطبيعى لها بعد إدراجها فى موازنة 2019/2020، وبعد الانتهاء سيتم البدء فى توصيل الغاز لميدنة اهناسيا والقرى التابعة لها المتمتعة بخدمة الصرف الصحى، ومن المتوقع أن يتم ضغط العمل لسرعة توصيل الغاز لمدينة أهناسيا فى إطار خطة الدولة لذلك.

من جابنه قال النائب محمد الحسينى، إن توصيل الغاز يعد أولوية أولى للدولة وعلى القائمين على الأمر ترجمة ذلك على أرض الواقع، متابعا: انبوبة البوتوجاز بتكلف الدولة 150 جنيه وبتتباع فى السوق السوداء بـ100 جنيه وعلى الحكومة أن تسعى لتوصيل الغاز الطبيعى لكل القرى والمدن المجهزة والمتمتعة بخدمة الصرف الصحى، على أن يتم العمل بالتوازى وعدم الانتظار للانتهاء من قرية خاصة إذا كانت هذه القرى على نفس الخط.

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه لا يوجد تنسيق بين البترول والصرف الصحى والتنمية المحلية فيما يخص المحافظات وخطط الرصف وتوصيل المرافق حتى لا يتم إعادة التكسير وانفاق مبالغ كبيرة من أجل إعادة الشيء لأصله، مؤكدا أن ممثلين الشركات الخاصة غير منوط بهم الحديث باسم الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات القومية، فى إشاره منه لكلمة ممثل الشركة الخاصة الذى يقوم بتوصيل الغاز فى قرية أهناسيا الخضراء حول إمكانية إدراج مدينة اهناسيا والقرى التابعة لها فى الموازنة العامة بعد المقبلة بشأن توصيل الغاز الطبيعى.

وفى النهاية أوصت اللجنة بتحديد موعد لعقد جلسة موسعة بحضور كل الوزراء المعنيين بالمرافق العامة لمناقشة آلية التنسيق فيما بينهم، بالإضافة لإعادة النظر لإضافة وضم مدينة اهناسيا والقرى التابعة لها لتوصيل الغاز الطبيعى خاصة انه سيتم توصيل الغاز لقرية أهناسيا الخضراء فى الموزانة العامة لعام 2019/2020، على أن يتم الرد كتابة على طلب اللجنة من قبل وزارة البترول.