فوز حسن قاسم فقيه برئاسة نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب

أجرت نقابة ​مزارعي التبغ​ والتنباك في ​الجنوب​ ​انتخابات​ في مقرها في ​النبطية​، وفاز على اثرها حسن قاسم فقيه برئاسة النقابة وتألفت النقابة من 11 عضوا وتولى نائب الرئيس حسين علي خليل، وامني السر عفيف أبو زيد، أمين الصندوق ​حسن علي​ حايك وريمون يوسف جريوس محاسبا، وناصيف حمود مستشارا، وعماد شهاب للشؤون الاعلامية.

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