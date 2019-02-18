النشرة: قوى الأمن توقف في برج الملوك متهما بتعاطي المخدرات ومحاولة قتل

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ عن تمكن دورية تابعة ل​مفرزة استقصاء الجنوب​ في ​قوى الأمن الداخلي​ وبعد عملية مراقبة وترصد من توقيف المدعو أ. ح. م. من بلدة كونين أثناء مروره على طريق عام ​برج الملوك​ تل النحاس، وهو المطلوب ببلاغ حكم عن ​محكمة​ جنايات ​بيروت​ بجرم تعاطي ​المخدرات​ وتغريمه، وبمذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ بجرم ​محاولة قتل​.

وقد سلم المطلوب إلى مخفر قوى الأمن في برج الملوك للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بناءً للقضاء المختص.