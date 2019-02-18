جريحان نتيجة انقلاب بيك اب بمحاذاة نفق سليم سلام باتجاه وسط بيروت

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريحين نتيجة انقلاب بيك اب طلعة المطاحن بمحاذاة ​نفق سليم سلام​ باتجاه ​وسط بيروت​، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.

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