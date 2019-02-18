افتتح الصليب الأحمر اللبناني غرفة العمليات المركزية للاسعاف والطوارئ في مقره في الحازمية التي تم تجهيزها بتمويل من الصندوق الإئتماني في الاتحاد الأوروبي "مدد".
وفي كلمة له اكد ممثل وزير الصحة جميل جبق، الدكتور جوزيف الحلو أن "الصليب الأحمر، هو المؤسسة التي يتفق على دعمها اللبنانيون بعد مؤسسة الجيش. وأنا شخصيا أدعم الصليب الأحمر منذ عشرين عاما ونحن موجودون لمساعدتكم"، مضيفا:"انا اعايش معاناتكم ونتمنى للصليب الأحمر الازدهار. وأعلن من خلال توجيهات وزير الصحة الجديد الدكتور جميل جبق ان الوزارة تقدم كل الدعم لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل جبق: وزارة الصحة تقدم كل الدعم لمساعدة الصليب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.