ممثل جبق: وزارة الصحة تقدم كل الدعم لمساعدة الصليب الأحمر

افتتح ​الصليب الأحمر​ اللبناني غرفة العمليات المركزية للاسعاف والطوارئ في مقره في ​الحازمية​ التي تم تجهيزها بتمويل من الصندوق الإئتماني في ​الاتحاد الأوروبي​ "مدد".

وفي كلمة له اكد ممثل وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​، الدكتور ​جوزيف الحلو​ أن "الصليب الأحمر، هو المؤسسة التي يتفق على دعمها ​اللبنانيون​ بعد مؤسسة ​الجيش​. وأنا شخصيا أدعم الصليب الأحمر منذ عشرين عاما ونحن موجودون لمساعدتكم"، مضيفا:"انا اعايش معاناتكم ونتمنى للصليب الأحمر الازدهار. وأعلن من خلال توجيهات وزير الصحة الجديد الدكتور جميل جبق ان الوزارة تقدم كل الدعم لمساعدة ​الصليب الأحمر اللبناني​".