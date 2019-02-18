مالكو وسائقو الشاحنات جنوبا: لفتح الكسارات وتشغيل الشاحنات والا الشارع

أكد مالكو وسائقو ​الشاحنات​ في ​الجنوب​، في بيان، أنه "انه وبعدما فقدنا الامل من السياسين والنقابات سنلجأ الى خيار الشارع، وذلك يوم الاثنين المقبل 18 الحالي، لحصولنا على حقوقنا من اجل لقمة العيش في ظروف اقتصادية صعبة، لان مطالبنا تنشط الحركة الاقتصادية".

وطالبوا "بفتح الكسارات والمرامل المستوفية الشروط القانونية والبيئية، لاننا منذ خمسة عشر يوم ونحن في المنازل لعدم وجود بديل اخر" .

وأكدوا أنه "يوجد في ​هيئة ادارة السير​ اكثر من الفي نمرة عمومية للشاحنات محتجزة دون معرفة الاسباب وطرحها في الاسواق بسعرها الرسمي، يدخل الى خزينة الدولة اموال طائلة والنمر الموجدة في السوق السوداء وصل الى سبعين مليون ليرة بسبب احتكارها من قبل الرأسمالين المدعومين من قبل رؤساء النقابات الذين لا يعملون لصالح الفقير" .

وشددوا على أن "عددا كبيرا من مالكي الشاحنات يقومون بتسجيل شاحناتهم نقل خارجي والعمل بها داخل البلد، مخالفين القانون بتسهيل من دائرة التسجيل في ​الدكوانة​ والسماسرة بصفقة كبيرة. ومن فترة قصيرة صدر بيان من قبل دائرة السير وبدعم من النقابات بطلب توقفها عن العمل، وتقوم القوة الامنية بتطبيق هذا القرار، لذا نطلب بالتوقف عن هذا الاجراء التعسفي الى حين ايجاد بديل، وهو طرح نمر عمومية بأسعار مقبولة".