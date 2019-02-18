الجراح التقى وفدا من رابطة خريجي الاعلام

استقبل وزير الاعلام ​جمال الجراح​، في مكتبه في الوزارة، وفدا من رابطة خريجي كلية الإعلام برئاسة الدكتور ​عامر مشموشي​، وتم البحث في الأوضاع الإعلامية والتطورات العامة.

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