مخزومي عرض العلاقات الثنائية مع سفير المكسيك

اشار رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له بعد لقائه السفير ​المكسيك​ي خوسيه مدرازو الى أن "الحديث تطرق الى العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ والمكسيك"، لافتا الى "انه دعا مدرازو إلى حث المكسيك على تطوير التعاون التجاري مع لبنان، وإيجاد السبل لتحسين التبادل التجاري والثقافي، خصوصا أن المكسيك تعتبر من الدول الحاضنة للبنانيين في الإغتراب".

واكد مخزومي انه "سأعمل في ​المجلس النيابي​ على تحسين فرص الاستثمار لاستقطاب وتشجيع الشركات المكسيكية للاستثمار في لبنان".