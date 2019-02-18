RT: إصابات نتيجة قصف بلدة السقيلبية بريف حماة من قبل فصائل مسلحة

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء استهداف ​الجماعات المسلحة​ ب​الصواريخ​ بلدة السقيلبية ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي.

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