كهرباء لبنان: التغذية تعود تدريجيا الى طبيعتها بدءا من الخميس

أعلنت مؤسسة كهرباء ​لبنان​ أنه "بعد توقيع الاعتمادات المستندية العائدة لبواخر الفيول أويل يوم الجمعة الفائت، والتي بدأت بتفريغ حمولتها عصر أمس الاحد، سيصار الى رفع الإنتاج من معملي ​الذوق​ و​الجية​ إضافة الى معملي المحركات العكسية والباخرتين المنتجتين للطاقة تدريجيا، بدءا من مساء اليوم الاثنين الواقع فيه 18/2/2019. وبعد توقيع الاعتمادات الخاصة بمادة ​الغاز​ اويل لزوم معملي ​دير عمار​ و​الزهراني​، سيصار الى رفع إنتاج هذين المعملين تدريجيا بدءا من يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 20/2/2019. وبالتالي من المتوقع أن تعود التغذية الكهربائية الى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية بدءا من مساء الخميس المقبل الواقع فيه 21/2/2019".

وفي بيان لها اوضحت المؤسسة أنها أرسلت "​الكتب​ الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية لبواخر الفيول اويل والغاز اويل بتاريخ 23/1/2019 أي قبل وصول هذه البواخر الى لبنان، وذلك وفق الآلية المتفق عليها من قبل الوزارات المعنية منذ ما يزيد عن العشر سنوات".