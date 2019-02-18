قسد: لن نطلق سراح معتقلي "داعش" وعلى دولهم بذل المزيد لاسترجاعهم

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​"، في بيان، أن "السلطات الكردية في ​الشمال​ السوري لن تطلق سراح أسرى "داعش" وعلى دولهم العمل على إعادتهم".

وأوضحت أن "800 من مقاتلي "داعش" في الأسر و1500 من أطفالهم و 700 من زوجاتهم يمثلون ​قنبلة​ موقوتة ومن الممكن هروبهم في اي هجوم".

وشددت على أن السلطات الكردية لا يمكن وحدها تحمل المسؤولية ولا يوجد لدينا السجون الكافية لكل هؤلاء المسلحين من داعش، لافتة إلى أن "عدد مقاتلي وعائلات "داعش" في الأسرى لدينا يتزايد بالعشرات بشكل يومي".

وأعربت "قسد" عن خشيتها من أن يؤدي أي هجوم تركي إلى فرار مقاتلي "داعش" المحتجزين.