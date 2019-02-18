الإتحاد الأوروبي يعد برد "سريع وملائم" بحال فرض رسوم أميركية على السيارات الأوروبية

أكد متحدث باسم المفوضية الاوروبية مرغريتس سكيناس أن ​الاتحاد الاوروبي​ يعد برد "سريع وملائم" اذا فرضت ​الولايات المتحدة​ رسوم استيراد على السيارات الاوروبية، وتحولت إلى خطوة تلحق أضراراً ب​الصادرات​ الأوروبية.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد رفعت تقريرا يفوض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فرض رسوم على السيارات خلال التسعين يوما المقبلة.