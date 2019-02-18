الإتحاد الأوروبي يعد برد "سريع وملائم" بحال فرض رسوم أميركية على السيارات الأوروبية

أكد متحدث باسم المفوضية الاوروبية مرغريتس سكيناس أن الاتحاد الاوروبي يعد برد "سريع وملائم" اذا فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الاوروبية، وتحولت إلى خطوة تلحق أضراراً بالصادرات الأوروبية.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد رفعت تقريرا يفوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على السيارات خلال التسعين يوما المقبلة.
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