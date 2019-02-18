رئيس وزراء التشيك: إلغاء قمة "فيشغراد" بسبب الخلاف بين بولندا وإسرائيل

أعلن رئيس وزراء ​التشيك​ ​بوهوسلاف سوبوتكا​ عن إلغاء قمة مجموعة "فيشغراد" بسبب الخلاف بين ​بولندا​ و​إسرائيل​.

وكان من المقرر عقد المؤتمر بين 4 دول من ​أوروبا​ الوسطى وهي المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا مع إسرائيل.

وكانت ​وزارة الخارجية البولندية​ قد استدعت سفيرة إسرائيل لديها لتوبيخها على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ التي ربط فيها البولنديين ب​النازية​.

وكان ​رئيس وزراء بولندا​ ماتوش مورافيتسكي قد أعلن عن إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيغراد التي تضم دولاً من وسط أوروبا في ​القدس​، واصفاً تعليقات نتانياهو حول دور بولندا خلال محرقة ​اليهود​ بأنها "عنصرية".