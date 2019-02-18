بسبب أعمال حفر مجاورة.. انهيار عقار بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، حادث إنهيار كلي للعقار رقم 38 بشارع القنال متفرع من الترولي بالمطرية.
وقال صابر، في بيان، إن العقار المنهار مكون من 6 أدوار - حوائط حاملة - وتم إخلاءه من السكان أمس الأحد، تحسبًا لانهيار المنزل.
وأكد نائب المحافظ، أنه لم تحدث أية إصابات أو حالات وفاة نتيجة الإخلاء المسبق قبل الانهيار، حيث أن العقار يقيم به 6 أسر، يجري في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات التسكين اللازمة لهم.
وأوضح نائب المحافظ، أنه تم القبض على المتسبب في الحفر بالأرض المجاورة، ويدعى محمد فتحى حسن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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