بعد إعلان تطبيقها.. ما هي تقنية "البث الرقمي" لنقل مباريات أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال مشاركته اليوم الاثنين، في اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا برئاسة رئيس الوزراء، أن الهيئة تعمل على عدد من الملفات؛ منها "البث الرقمي" الذي من المتوقع أن يشكل نقلة كبيرة للغاية في تصوير البطولة، والملف الثاني هو الإنتاج والنقل، لافتا إلى أنه يتم حاليا التعاقد لشراء سيارات الإذاعة الخارجية الإضافية اللازمة.

المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، قال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في 8 يناير الماضي: "المطلوب فورا دخول عصر DTT لرفع كفاءة الإرسال التليفزيوني الأرضي رقميا بنظام DVB-T2 بمناسبة تنظيم مصر لنهائيات أمم أفريقيا"، موضحًا أن أهم ميزة في DTT هي رخص أسعار المحتوي وإمكان تشفيره محليا.

بدوره، أوضح محمد نصر الدين، مخرج المباريات الشهير، أن البث الرقمي هو نوع من أنواع البث الأرضي المتقدم، فهو تردد رقمي صوت وصورة قد يحتاج إلى جهاز استقبال لتقوية إشارته، لتصبح مماثلة تماما للبث الفضائي، بدلا من تقنية البث التماثلي القائمة حاليا و"الضعيفة"- بحسب وصفه، والتي تعتمد على مستقبل الإشارة (إريال التليفزيون الأرضي).

وقال نصر الدين لمصراوي: "البث الرقمي يعتمد على تقنية DTT والتي تتوفر في غالبية أجهزة التلفاز الحديثة، فأي جهاز مكتوب عليه كلمة DTT يستقبل إشارة البث الأرضي الرقمي دون حاجة لمستقبل الإشارة مثلما كان يحدث في السابق"، مؤكدًا أنه لو تم تطبيق تلك التقنية ستستقبل قنواتنا الأرضية ترددات عالية الجودة.

وأضاف المخرج بالتليفزيون المصري: "بتطبيق تلك التقنية ستتقلص فكرة مستقبل الإشارة (الإريال) وذلك بالاعتماد على أجهزة استقبال (ريسيفر) رخيص الثمن لاستقبال الإشارة فقط"، مشيرًا إلى أن البث الرقمي أشبه بصورة الهاتف المحمول الحديث ووجوده سيمثل نقلة في تاريخ المشاهد المصري، لأنه لن يخضع لأي ابتزازات من قنوات احتكارية.

وتابع: "الجزائر تطبق حاليا نظام البث الرقمي بصورة رائعة وهو ما وضح جليا في بث مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، ونتمنى أن نسير على نفس النسق".

وكشف نصر الدين عن أن هناك اقتراحا يتم دراسته حاليًا بأن تكون إحدى القنوات الفضائية الرياضية "أرضية"، من خلال دمج أو تعاون مع التليفزيون المصري، وهو ما سيمثل نقلة كبرى لاعتمادها على نظام البث المتطور HD.