الأمم المتحدة: اتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي حول إعادة الانتشار في الحديدة

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، ليل الأحد، أن ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي توصلوا لاتفاق بشأن أول مرحلة من إعادة الانتشار المشترك للقوات، وفقاً لاتفاق سابق برعاية الأمم المتحدة حول مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.

وذكر بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة "أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة (1) من إعادة الانتشار المشتركة للقوات".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما اتفقت عليه الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي.

وفي وقت سابق، اختتمت لجنة إعادة الانتشار الأممية، برئاسة الجنرال لوليسجارد، اجتماعات جولتها السادسة في الحديدة، التي استغرقت يومين.

وأكد مسؤول حكومي رفيع أن المناقشات أفضت إلى "اتفاقات على فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، وتنفيذ إعادة الانتشار بما يضمن إخلاء الموانئ الثلاثة من عناصر ميليشيات الحوثي".

وأضاف المصدر: "إن فرق مراقبين من أعضاء بعثة الأمم المتحدة التي يقودها الجنرال لوليسجارد ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقات التي أفضت إليها اجتماعات اللجنة".