الشيشان تنشأ أكبر مطار في شمال القوقاز بإسهام إماراتي

رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف- أرشيفية

وكالات:

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على صفحته في موقع "فكونتاكتي" الروسي للتواصل فيديو يصوّر لقاءه بالمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي.

وذكر قديروف الذي يزور الإمارات، أن السويدي نقل له تحيات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته بإقامة طيبة في الإمارات.

كما بحث قديروف مع مدير صندوق أبوظبي للتنمية قضايا التعاون بين الصندوق وجمهورية الشيشان وخاصة في ما يتعلق بتشييد مطار دولي جديد في العاصمة الشيشانية جروزني.

وقال قديروف: "لقد توصلنا إلى تفاهم مشترك في جميع القضايا المطروحة، وسوف يدرس الصندوق الإماراتي منح الشيشان

50 مليون دولار لإنشاء المطار الدولي الجديد في جروزني".

من جانبه أكّد السويدي أن مجموعة من المتخصصين سوف تسافر لتوقيع كافة المستندات المطلوبة، وأشار إلى أن الصندوق يعتزم رفع مستوى التعاون مع جمهورية الشيشان.

وأضاف قديروف في تدوينته أن الشيشان على استعداد لتنفيذ كافة الالتزامات المنوطة بها، وسيصبح المطار الجديد أكبر مطار في إقليم شمال القوقاز الفدرالي الروسي.