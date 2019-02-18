روسيا توقع مع السعودية اتفاقًا لإنتاج بنادق كلاشنيكوف

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أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيمزوف، اليوم الاثنين، أنه سيتم انتاج بنادق كلاشنيكوف من طراز "أي كا -103" في المملكة العربيةالسعودية، وسيوقع العقد بحلول نهاية فبرايرالجاري.
وقال تشيمزوف "أن السعوديون قد طالبوا بانتاج جزء كبير للغاية
جاء ذلك الإعلان خلال حضور تشيمزوف لمعرض الدفاع الدولى (اديكس) لعام 2019 بأبى ظبى بالإمارات المتحدة.
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