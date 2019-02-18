الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثمانية فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني - في بيان - أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة جنين، واثنين من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، ومواطنًا واحدًا من كل من طوباس ونابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن قوات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من أراضي بورين جنوب نابلس بهدف

توسيع البؤرة الاستيطانية "جفعات رونيم".واحتشد عشرات المستوطنين اليوم قرب المدخل الجنوبي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن أربع حافلات وعدة مركبات تقل عشرات المستوطنين توقفت عند المدخل الجنوبي للقرية، وأنزلت من بداخلها حيث انتشروا في منطقة "جبل الرأس" ومنطقة "سريا" جنوب القرية.يُذكر أن هذه المناطق مستهدفة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه، الذين حاولواقبل عام السيطرة عليها، ونصب خيام على جبل الرأس، قبل أن يتصدى لهم الأهالي وطردهم.من ناحية أخرى، اختطف "مستعربون" اليوم طفلين من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة، حيث أفادت مصادر مقدسية في مخيم شعفاط بأن "المستعربين" اختطفوا الطفلين ياسر قرش وزين الدبس من الشارع الرئيسي في المخيم بشكل فجائي.والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.