دبلوماسي روسي: ممثلو الأمم المتحدة سيشاركون في منتدى القطب الشمالي

وكالات :

قال السفير العام لوزارة الخارجية الروسية، والمشرف على منتدى القطب الشمالي نيكولاي كوروشونوف، أن مُمثلين من الأمم المتحدة، ووفودا أجنبية من الدول المراقبة في مجلس القطب الشمالي ستشارك في منتدى منطقة القطب الشمالي المُقرر عقده في مدينة سان بطرسبرج الروسية من 9 إلى 10 إبريل

المُقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضاف كوروشنوف اليوم الاثنين- " إننا نأمل مشاركة الدول المجاورة لنا في المنطقة من أعضاء مجلس القطب الشمالي، والدول المراقبة في المجلس، إلى جانب الدول الأخرى المهتمة بالإسهام في تنمية منطقةالقطب الشمالي، وتعزيز التعاون الذي يعود بالنفع على جميع الأطراف"، مضيفا أن المنتدى سيحضره عددا من ممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومجلس القطب الشمالي، والمجلس الأوروبي القطبي الشمالي لبحر بارنتس.يُذكر أن المنتدى عُقد أول مرة في عام 2010، ويُعتبر أكبر تجمع يُناقش فيه أهم القضايا العالقة في المنطقة، وآفاق التنمية في المنطقة القطبية الشمالية مع الشركاء الدوليين .