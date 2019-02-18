قال السفير العام لوزارة الخارجية الروسية، والمشرف على منتدى القطب الشمالي نيكولاي كوروشونوف، أن مُمثلين من الأمم المتحدة، ووفودا أجنبية من الدول المراقبة في مجلس القطب الشمالي ستشارك في منتدى منطقة القطب الشمالي المُقرر عقده في مدينة سان بطرسبرج الروسية من 9 إلى 10 إبريلالمُقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف كوروشنوف اليوم الاثنين- " إننا نأمل مشاركة الدول المجاورة لنا في المنطقة من أعضاء مجلس القطب الشمالي، والدول المراقبة في المجلس، إلى جانب الدول الأخرى المهتمة بالإسهام في تنمية منطقة
يُذكر أن المنتدى عُقد أول مرة في عام 2010، ويُعتبر أكبر تجمع يُناقش فيه أهم القضايا العالقة في المنطقة، وآفاق التنمية في المنطقة القطبية الشمالية مع الشركاء الدوليين .
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي روسي: ممثلو الأمم المتحدة سيشاركون في منتدى القطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.