الكرملين يشكك في إمكان سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية

وكالات :

أعلن دميتري بيسكوف - المتحدث باسم الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قد تواصل تواجدها العسكري في سوريا بعد انسحاب قواتها من هناك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أنه عندما تنسحب واشنطن، فإن تواجدها على الأراضي السورية سيستمر "بطريقة

ما"، ولفت إلى أن هناك عدة أسئلة مطروحة على الأجندة تتعلق بمكان الانسحاب، وما إذا كان سيحل محلها قوة أخرى، واستمرار تواجدها على الأرض، معتبرا أن السلوك العام لأمريكا لم يتغير، ولا توجدأسباب تدعو إلى التفاؤل- حسب تعبيره، ورأى أن هذا الوضع لا يساعد في حل الأزمة السورية.يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في التاسع عشر من ديسمبر الماضي أن الولايات المتحدة تمكنت من إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" معتبرا أنه السبب الوحيد الذي كان يستدعي تواجد القوات الأمريكية في سوريا، ولذا فإنه سيتم سحب تلك القوات.