أعلن دميتري بيسكوف - المتحدث باسم الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قد تواصل تواجدها العسكري في سوريا بعد انسحاب قواتها من هناك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث أنه عندما تنسحب واشنطن، فإن تواجدها على الأراضي السورية سيستمر "بطريقة
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في التاسع عشر من ديسمبر الماضي أن الولايات المتحدة تمكنت من إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" معتبرا أنه السبب الوحيد الذي كان يستدعي تواجد القوات الأمريكية في سوريا، ولذا فإنه سيتم سحب تلك القوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يشكك في إمكان سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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