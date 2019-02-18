الشيوخ الأمريكي يحذر «مادورو» من المساس بالمعارضة

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حذر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته للحدود الكولومبية الفنزويلية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من عواقب وخيمة، إذا اتخذ إجراء ضد زعيم المعارضة بالبلاد أو ضد المواطنين الأمريكيين، ورفض روبيو في مقابلة تلفزيونية الإفصاح عما إذا كان سيدعم إجراءً عسكريا أمريكيا ضد فنزويلا التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية، لكنه قال «إنه على ثقة من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت الحكومة الفنزويلية بالأذى لزعيم المعارضة خوان جوايدو أو سجنته».
وقال روبيو لمحطة «سي.إن.إن»: «ثمة خطوط معينة ومادورو يعرف ما هي.. العواقب، ستكون وخيمة وسريعة»، محذرا مادورو من المساس بالأمريكيين الذين يعملون في فنزويلا، قائلًا: «إن الولايات المتحدة سترد أيضا في حالة استهدافهم». وزار وفد أمريكي يضم روبيو، مدينة كوكوتا الحدودية
وقال روبيو لمحطة «سي.إن.إن»: «ثمة خطوط معينة ومادورو يعرف ما هي.. العواقب، ستكون وخيمة وسريعة»، محذرا مادورو من المساس بالأمريكيين الذين يعملون في فنزويلا، قائلًا: «إن الولايات المتحدة سترد أيضا في حالة استهدافهم».
وزار وفد أمريكي يضم روبيو، مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية أمس الأحد، حيث يتم تخزين المساعدات هناك استعدادا لنقلها الأسبوع القادم إلى فنزويلا.
ويرفض مادورو السماح بدخول شحنات الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات تعهد جوايدو بإدخال مئات الأطنان من المساعدات إلى البلاد في 23 فبراير.
وقال جوايدو، إنه سيعلن مزيدا من التفاصيل الإثنين، حول خططه لإدخال المساعدات من كولومبيا والبرازيل إلى بلاده رغم معارضة مادورو.
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