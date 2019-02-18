انت الان تتابع سول: إزالة النووي لن تتم دون تعاون بيونج يانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صاروخ نووي - صورة أرشيفية
رأى مستشار الرئيس الكوري الجنوبي الخاص لشؤون الوحدة والدبلوماسية والأمن مون جونج-إن، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن عملية تدمير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية لا يمكن أن يقوم بها إلا خبراء كوريون شماليون الذين صمموا المنشآت ذات الصلة، وأن التعويضات ضرورية للحصول على التعاون من كوريا الشمالية، مضيفا أنه من المستحيل الحصول على قائمة المنشآت وإجراء التفتيش النووي والتأكد من التفكيك النووي عن طريق فرض الضغوط أحادية الجانب على كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المستشار الرئاسي، توقعه بأن كوريا الشمالية لن توافق على الإبلاغ عن المنشآت النووية والخضوع إلى التفتيش النووي والتأكد من التفكيك النووي، إذ إن ذلك تعتبره كشف النقاب عن الأهداف للعدو، ما لم يتم بناء الثقة مع الجانب الأمريكي على الرغم من موقف الرئيس الأمريكي
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المستشار الرئاسي، توقعه بأن كوريا الشمالية لن توافق على الإبلاغ عن المنشآت النووية والخضوع إلى التفتيش النووي والتأكد من التفكيك النووي، إذ إن ذلك تعتبره كشف النقاب عن الأهداف للعدو، ما لم يتم بناء الثقة مع الجانب الأمريكي على الرغم من موقف الرئيس الأمريكي ترامب، الداعي الى أدلة واضحة لرفع العقوبات المفروضة على بيونج يانج التي يطالب نظامها برفعها.
وأشار إلى أن الحد الأدنى من الاتفاقية التي يصل إليها الرئيس الأمريكي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في لقائهما الثاني، هو تنفيذ تدمير المنشآت النووية في يونغبيون وقاعدة الصواريخ في دونغ تشانغ-ري والخضوع للتفتيش النووي والتأكد منه، كما وعدت كوريا الشمالية عقب لقاء القمة بين الكوريتين في بيونج يانج في سبتمبر من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سول: إزالة النووي لن تتم دون تعاون بيونج يانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.