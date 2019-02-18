انت الان تتابع بولندا تنسحب من قمة مجموعة فيسجراد في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الاثنين انسحاب بلاده من قمة مجموعة فيسجراد المقررة في إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، وذلك بسبب خلاف بين الجانبين حول دور بولندا في الحرب العالمية الثانية.

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