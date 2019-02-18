"أخبار الساعة" تكشف دلالة اختيار إطلاق "المبادرة العالمية لشباب الإمارات" من بريطانيا

قالت نشرة " أخبار الساعة " إن دلالة اختيار إطلاق "المبادرة العالمية لشباب الإمارات" من بريطانيا فتسوغه عوامل عدة، من بينها كثرة أعداد المبتعثين إلى هذا البلد، والتي تصل إلى 1200 مبتعث، وتنوع وتعدد التخصصات التي يدرسها هؤلاء في أرقى الجامعات.

وبينت - تابعها "الخليج 365" - إن انطلاق فعاليات " ملتقى شباب الإمارات العالمي" الذي احتضنته المملكة المتحدة، السبت الماضي، شكل مناسبة مهمة لإلقاء الضوء على استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى النهوض بالشباب وتعزيز الثقة لديه والاستفادة من قدراته في خدمة الوطن وذلك من خلال تحميله مسؤولية تقديم الصورة المشرقة للدولة، والتعبير عن القيم الأصيلة لشعب الإمارات وإظهارها للعالم الخارجي.

وتحت عنوان " دعم متواصل للشباب الإماراتي في الخارج ".. أوضحت أنه في هذه الفعاليات - التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب - يسعى المشاركون إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في تفعيل "المبادرة العالمية لشباب الإمارات" التي أطلقها سموه في شهر أغسطس من العام الماضي 2018 والرامية إلى تسليح الشباب بالمهارات والإمكانات اللازمة، وغرس أسمى القيم فيهم لتمثيل الدولة عالمياً والتعريف بالهوية الإماراتية وقيمها وثقافتها.. إضافة إلى بناء جيل من الشباب مطّلع على التوجهات العالمية ومتسلح بالعلم والمعرفة والمهارات التي تؤهله للمنافسات العالمية.

وأضافت النشرة - الصادرة اليوم عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن المبادرة تهدف إلى دعم مشاركة الشباب في الفعاليات الدولية وقيامه بالمهام والبعثات الرسمية في الخارج والتعريف بتجربة الإمارات واستراتيجيتها في تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب في كبرى الشركات العالمية لاكتساب الخبرة وتنظيم برامج وفعاليات مشتركة مع شباب العالم للتبادل الثقافي والعلمي.

وأشارت إلى أن ما يميز هذه الفعالية أنها تعتبر باكورة النشاطات التي دشنتها المؤسسة الاتحادية للشباب منذ إطلاق "المبادرة العالمية لشباب الإمارات" على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبالتالي فإن مشاركة 20 وزيراً ومسؤولاً إماراتياً وأكثر من 20 من قيادات الدولة والخبراء، تسهم في إعطائها دفعاً نوعياً وتقدم للشباب المبتعثين في المملكة المتحدة فوائد علمية وتجارب عملية تساعدهم على الاطلاع على الأجندة الوطنية والتوجهات العالمية لحكومة دولة الإمارات..كما تسهم طبيعة المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسات في بلورة تصورات واضحة لديهم حول ما يجب عليهم القيام به، فضلاً عن تزويدهم بقدر من المعارف الضرورية للاندماج الإيجابي.

وذكرت أن من أبرز الموضوعات التي تم التطرق إليها .. قضية الهوية والثقافة الإماراتية واستدامة التعليم واستمراريته، وكيفية اقتناص فرص العمل، والتحصين الفكري ضد التطرف، وتنافسية دولة الإمارات عالمياً، وأهمية قوتها الناعمة، وفنون الدبلوماسية الإماراتية، ورحلة الفضاء الإماراتية، كما ناقشت الجلسات أيضاً تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جيل الشباب، و"طريق شباب الإمارات إلى أفضل جامعة في المملكة المتحدة"، إضافة إلى تنظيم ورش عمل عدة تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتنمية مواهبهم ومعارفهم في مجالات ريادة الأعمال وكيفية صنع الوجبات الصحية للمبتعثين وغير ذلك من التجارب الحياتية والعملية المهمة للطلاب.

وتابعت أنه لتثمين هذا النشاط الشبابي والأكاديمي قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن هذا "الملتقى يشكل منصة ريادية لشبابنا المبتعثين في المملكة المتحدة.. حيث نهدف إلى إيجاد جسور تواصل فعالة ومستدامة بين قيادات الدولة وشبابنا الموجودين في مختلف أرجاء العالم، لضمان إيصال المعرفة الوطنية والخبرة لهم، ليكونوا واعين وملمين بالموضوعات التي تهمهم، وقادرين على مواجهة التحديات التي تواجههم في مسيرتهم العلمية وحياتهم العملية".

وقالت "أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي .. إن هذه المبادرة تدخل في إطار الجهود العديدة والمتنوعة التي تتبناها دولة الإمارات من أجل تمكين فئة الشباب التي تمثل اليوم حوالي 50% من إجمالي عدد السكان، كما تبرهن على أن الحكومة تضع رهانها على الشباب، فعلى المستويين الاتحادي والمحلي تبذل جهوداً حثيثة لتمكينهم من فرص التعليم المميز، وتوفر لهم الوظائف وفرص التكوين المستمر، كما تهيئ لهم مختلف الظروف لتولي المناصب القيادية.