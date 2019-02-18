ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي وقائع احتفال جرى في مرفأ بندر عباس في جنوب البلاد شارك فيه عدد من كبار المسؤولين في الجيش والحكومة.
وقال الرئيس حسن روحاني خلال الاحتفال "باتت إيران اليوم مكتفية ذاتيا في أسلحتها، أكانت البرية أو الجوية أو البحرية".
وتابع روحاني "أن الهدف من قدراتنا الدفاعية هو الدفاع عن مصالحنا ولم نسع يوما لمهاجمة أي بلد"، موضحا أن ايران ما كانت رغبت ب"العمل في مجال صناعة السلاح" لو أنها كانت قادرة على شراء السلاح الذي تريده.
وأطلق على الغواصة الجديدة اسم "الفاتح" وهي الأولى "نصف الثقيلة" في سلاح البحرية الإيراني، وهي ما بين الغواصة الصغيرة من نوع "غدير" وتلك التي من نوع "كيلو" التي يستخدمها حاليا الجيش الإيراني، حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وتزن الغواصة الجديدة نحو 600 طن وبإمكانها إطلاق صواريخ عابرة لم يعرف مداها، إضافة إلى إطلاق طوربيدات. وبإمكان هذه الغواصة العمل بعمق 200 متر تحت سطح البحر ولمدة 35 يوما من دون إعادة التمون.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. غواصة جديدة قادرة على إطلاق صواريخ عابرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.