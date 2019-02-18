شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: النقل البحرى من أهم القطاعات الواعدة فى مستقبل مصر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن النقل البحري وما يتبعها من تطوير الموانيء المصرية، يعد من أهم قطاعات وزارة النقل، بل وأهم القطاعات الواعدة في مستقبل الأقتصاد المصري القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الأثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لنظر عدد من طلبات الإحاطة في مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

وقال عبد الواحد، إن القيادة السياسية حرصت على التوجيه عدة مرات بضرورة وضع استراتيجية حديثة للاستفادة من جميع الموانئ المصريّة بما يدعم تنافستيها إقليميا ودوليا يغير من أنماط العمل بها من مجرد الاكفتاء بتحصيل رسوم للمرور إلى إقامة مناطق لوجيستية متكاملة تتعاظم مع العوائد الاقتصادية للموانيء البحرية المصرية إلى أضعاف.