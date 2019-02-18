شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا البرلمان بإسنا يعلنون تحويل وزيرة الصحة لمستشفى الدير للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائبان خالد عبدالمنعم، والنائب العمدة فيصل عبدالرحمن، عضوا مجلس النواب بمدينة إسنا، عن حصولهما على موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتحويل مستشفى الدير لمستشفى تأمين صحى بقوة 20 سريرا وعيادات خارجية، وكذلك الموافقة على توفير 13 ماكينة غسيل كلى حديثة لوحدة غسيل إسنا، وإنشاء عيادات للأمراض المستوطنة داخلية وخارجية لمستشفى حميات إسنا.

وقال النائب خالد عبد المنعم مجاهد، عضو البرلمان عن مدينة إسنا، إنه بعد انتهاء جولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمستشفى إسنا أمس الأحد، تمت مناقشتها فى عدة طلبات حيوية تمس المواطن الإسناوى وبعد المناقشة وافقت على صرف 13 ماكينة غسيل كلوى جديدة بدلا من 13 ماكينة قديمة مر على استخدامها 10 سنوات.

وأضاف مجاهد، لـ"الخليج 365"، أنه تناقش برفقة النائب فيصل عبد الرحمن راجح مع الوزيرة عن وضع مستشفى الحميات، وعلى الفور أصدرت الوزيرة تكليفاتها بإنشاء عيادات للأمراض المستوطنة "داخلية وخارجية" بالمستشفى الجديدة المزمع افتتاحها قريبًا.

وقال النائب فيصل عبد الرحمن راجح، إن الوزيرة خلال لقاؤها بالنواب، وافقت على تحويل مستشفى الدير بإسنا لمستشفى تأمين صحى، لتكون بقوة 20 سرير وعيادات خارجية، وكلفت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحى بالوزارة، بزيارة مستشفى الدير فى غضون شهر من الآن للمعاينة على أرض الواقع وإتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أنهما حصلا أيضًا على الموافقة من الانتاج الحربى بانشاء معهد فنى صحى بموقع المبنى المتوقف بالمستشفى بعد المعاينة من شركه الإنتاج الحربي.