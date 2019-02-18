لندن (أ ش أ)
ذكرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، أن قوات الأمن الهندية تدرس خيارات الرد العسكرى على تفجير انتحارى بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل 44 من ضباط الشرطة فى إقليم كشمير المضطرب (المتنازع عليه بين الهند وباكستان )، لتتصاعد التوترات بين الجارين المسلحين نوويا.
وسلطت الصحيفة- فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى- الضوء على سلسلة من الخطب العامة لرئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى أثناء افتتاح مشروع أشغال عامة جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أعرب عن غضبه من هجوم الأسبوع الماضى وتعهد "بالانتقام"، قائلا: "...
كانت هذه تفاصيل خبر الفايننشال تايمز: الهند تدرس خيارات عسكرية ضد باكستان مع تصاعد التوتر بكشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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