كيدانيان: عودة السائح العربي والخليجي الى لبنان يحرك عجلة الاقتصاد اللبناني

رأى وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ أن "عودة السائح السعودي الى ​لبنان​ يعزز ب​الحكومة​، ورفع السفر عن السعوديين سيؤدي الى قرارات ممثالة من عدد آخر من ​دول الخليج​ التي أخذ قرارات بمنع رعايها من السفر"، مشددا على أن "هذه بادرة خير وعودة السائح العربي والخليجي الى لبنان يحرك عجلة ​الاقتصاد اللبناني​ من خلال تحريك عجلة السياحة".

ولفت كيدانيان في حديث اذاعي الى أن "هذا السائح هو العمود الفقري للسياحة في لبنان من ناحية الإقامة الطويلة والقدرات الشرائية، وعملنا في الوزراة على عدد آخر من الأسواق والجنسيات لكن نعول على هذا السائح".